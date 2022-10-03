AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme süreci başladı. AÖF bünyesinde eğitimine devam eden öğrenciler, bu süreçte AÖF kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak sınavlara girebilecekler. Kayıt yenileme işlemlerini yapmayan ya da tamamlamayan öğrenciler ise AÖF tarafından yapılan sınavlara katılamayacak. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...
AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 itibariyle başladı. Adaylar 17 Ekim 2022 tarihine kadar AÖF kayıt yenileme işlemlerini yapabilecekler. Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar ise AÖF sınavlarına katılamayacak, dolayısıyla öğrenim gördükleri programı tamamlayamayacak.
AÖF kayıt yenileme sürecinde işlemler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sayfası olan "https://aoskayit.anadolu.edu.tr/" üzerinden yapılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ya da öğrenci numaraları ile sisteme girerek kayıtlarını güncelleyebilecekler.
Bu aşamada kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları ve ders seçimleri ise geçersiz sayılacak. AÖF kayıt yenileme ücretlerinin ödemesi ise internet bankacılığı ya da ATM üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler Ziraat Bankası ATM'lerinden yapacakları ödemelerde şu adımları takip edecek:
Eğitim/Sınav Ödemeleri - Üniversite Ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite Ödemeleri
Bu aşamaya gelindiğinde ekrandan T.C. Kimlik Numarası ya da öğrenci numarası ile ödeme tamamlanabilecek.
Sınav tarihleri
- Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık 2022
- Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Ocak 2023
- Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
- Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
- Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023