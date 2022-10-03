AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 itibariyle başladı. Adaylar 17 Ekim 2022 tarihine kadar AÖF kayıt yenileme işlemlerini yapabilecekler. Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar ise AÖF sınavlarına katılamayacak, dolayısıyla öğrenim gördükleri programı tamamlayamayacak.

AÖF kayıt yenileme sürecinde işlemler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sayfası olan "https://aoskayit.anadolu.edu.tr/" üzerinden yapılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ya da öğrenci numaraları ile sisteme girerek kayıtlarını güncelleyebilecekler.

Bu aşamada kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları ve ders seçimleri ise geçersiz sayılacak. AÖF kayıt yenileme ücretlerinin ödemesi ise internet bankacılığı ya da ATM üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler Ziraat Bankası ATM'lerinden yapacakları ödemelerde şu adımları takip edecek:

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Bu aşamaya gelindiğinde ekrandan T.C. Kimlik Numarası ya da öğrenci numarası ile ödeme tamamlanabilecek.

Sınav tarihleri