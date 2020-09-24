AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme tarihleri

24 Eylül 2020

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimlerine devam eden öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihlerini bekliyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kayıt sürecini kaçırmak istemeyen öğrenciler, "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Online olarak AÖF sisteminden yapılacak AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair tarihler ise Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilerle paylaşıldı.

Buna göre; öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerini 5-15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Mazeretli kayıt yenileme işlemleri ise 16 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerine AÖF'de devam eden adaylar kayıt yenileme işlemlerini AÖF Kayıt Otomasyonu üzerinden online ve bireysel olarak gerçekleştirecek. Bu aşamada kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları ve ders seçimleri ise geçersiz sayılacak.

AÖF kayıt yenileme ücretlerinin ödemesi ise internet bankacılığı ya da ATM üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler Ziraat Bankası ATM'lerinden yapacakları ödemelerde şu adımları takip edecek:

Eğitim/Sınav Ödemeleri - Üniversite Ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite Ödemeleri

Bu aşamaya gelindiğinde ekrandan T.C. Kimlik Numarası ya da öğrenci numarası ile ödeme tamamlanabilecek.