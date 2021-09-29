AÖF kayıt yenileme nereden yapılır? AÖF kayıt yenileme süreci ne zaman bitiyor?

Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarında devam eden öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihlerini bekliyor. Halihazırda kaydı bulunan öğrenciler bu süreçte AÖF kayıt yenileme işlemlerini yapacak ve eğitimlerine devam edebilecek, sınavlara katılabilecekler.

Kayıt yenileme tarihleri duyuruldu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül 2021 Pazartesi başladı ve 8 Ekim 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Bu süreçte AÖF kayıt yenilemenin yanı sıra İktisat ve İşletme okuyan öğrenciler de kayıt yenileyecekler.

İkinci üniversite için kayıtlar sürüyor

Lisans ya da önlisans programlarından mezun olduktan sonra ikinci üniversite okumak isteyenler de Anadolu Üniversitesi'nde yer alan programlardan faydalanabiliyor. 23 Ağustos'ta başlayan ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

YKS ve yatay geçiş kayıtları tamamlandı

YKS sonrası yeni kayıt işlemleri 6-10 Eylül, yatay geçiş öğrencileri için kayıtlar ise 13-17 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Ek yerleştirmeler için kayıtlar ise sürecin ardından duyurulacak.

Devam eden kayıt süreçleri

Anadolu Üniversitesi'nde 22 Eylül'de başlayan DGS kayıtları 28 Eylül tarihinde sona erecek. Sağlık Lisans Tamamlama kayıtları 23 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Yatay Geçiş ders ekleme işlemleri ise 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.