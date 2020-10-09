AÖF kayıt yenileme son günü ne zaman?
5 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme süreci devam ediyor. Henüz kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme son gününü araştırıyor.
AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 5 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme süreci 16 Ekim 2020'de sona erecek. Öğrenciler bu süreçte AÖF otomasyonundan derslerini seçerek, çıkan ücreti ödeyecek. İşlemini tamamlayan öğrenciler otomasyondan kaydını kontrol edecek. Bu dönemde seçilen ders kitaplarına ise e-Kampüs'ten ulaşabilecek.
AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden ya da internet bankacılığından yapılabilecek. AÖF ücreti ödemelerinde sırasıyka "Ödeme İşlemleri - Eğitim/Sınav Ödemeleri - Üniversite Ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite Ödemeleri" adımlarını izleyerek öğrenim ücretlerini yatırabilecekler.