ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

Son Dakika Haberleri:

AÖF kayıt yenileme son günü ne zaman?

5 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme süreci devam ediyor. Henüz kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme son gününü araştırıyor.

AÖF kayıt yenileme son günü ne zaman?
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 5 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme süreci 16 Ekim 2020'de sona erecek. Öğrenciler bu süreçte AÖF otomasyonundan derslerini seçerek, çıkan ücreti ödeyecek. İşlemini tamamlayan öğrenciler otomasyondan kaydını kontrol edecek. Bu dönemde seçilen ders kitaplarına ise e-Kampüs'ten ulaşabilecek.

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden ya da internet bankacılığından yapılabilecek. AÖF ücreti ödemelerinde sırasıyka "Ödeme İşlemleri - Eğitim/Sınav Ödemeleri - Üniversite Ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite Ödemeleri" adımlarını izleyerek öğrenim ücretlerini yatırabilecekler.

AÖF kayıt yenileme son gün AÖF kayıt yenileme AÖF kayıt

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap