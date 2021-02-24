AÖF kayıt yenileme süreci ne zaman bitecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat itibariyle başladı. 26 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek AÖF kayıt yenileme sürecinde öğrenciler ders seçimlerini yaparak bahar döneminde eğitimlerine devam edebilecekler.

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

AÖF kayıt yenileme yapan öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmazken, öğrenciler ders seçimlerini 45 AKTS'yi geçmeyecek şekilde kendileri yapacak.

Kayıt yenieleme işlemlerini tamamlayan öğrenciler ardından 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini başvuru tarihleri arasında yapacaklar. Ödemeler kredi ve banka kartıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirilebilecek.