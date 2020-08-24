AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? | 2020 başvuru tarihleri

24 Ağustos 2020

Eğitimine Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden binlerce öğrenci AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. 5 Eylül başlaması planlanan AÖF online yaz okulunun ardından öğrenciler kayıt yenileme işlemlerine odaklanacak. Peki AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte detaylar...

AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2020 tarihinde saat 09:00'da başlayacak ve 15 Ekim 2020 tarihine saat 17:00'a kadar devam edecek. Belirlenen 10 günlük süreçte öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecekler. Mazeretli kayıtlar için belirlenen gün ise 16 Ekim 2020 tarihi olarak duyuruldu.

Öte yandan 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihlere bağlı olarak değişenlik gösterebilir.

Kayıt yenileme ücretleri

Öğrenciler AÖF kayıt yenileme ücretlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden, internet bankacılığından ve mobil uygulamasından yatırabilecekler.