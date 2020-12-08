AÖF muafiyet başvuruları bugün sona eriyor

2020-2021 öğretim yılı öncesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İkinci Üniversite başvurusu yapan öğrencilerin beklediği AÖF muafiyet başvuru tarihleri belli oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÖF muafiyet başvuruları 2-8 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Sadece bir kez yapılabilecek AÖF muafiyet başvurusu kapsamında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için muafiyet başvurusu yapılabilecek.

AÖF muafiyet başvurusu "Muafiyet Başvurusu" panelinde YÖKSİS üzerinden yapılacak. Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan öğrenciler, muafiyet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlayabilecekler. Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış öğrencilerin, muafiyet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe - Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi gerekmektedir.