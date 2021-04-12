AÖF online sınava nasıl girilir? AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimine devam eden öğrenciler için sınav süreci 10-11 Nisan tarihlerinde başladı. Daha önce açıklanan AÖF sınav tarihlerine göre online sınavlar 17-18-19 Nisan tarihlerinde de devam ederken, bu süreçte öğrenciler AÖF'nin internet portalından sınavlara katılabiliyor.

Online olarak yapılan sınav sürecinde bazı öğrenciler, AÖF online sınava nasıl girilir, sorusunu soruyor. Bu sınavlara esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapılabiliyor. Sınavlarda her ders için 30 soru yöneltilirken, öğrencilere 40 dakika süre tanınıyor.

Öğrenciler 2. ve 6. yarıyıl dersleri sınavlarına 10-11-12 Nisan'da, 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavlarına ise 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde girebiliyor.

Üniversite tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖF final sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yine online olarak gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.