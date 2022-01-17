AÖF sınav sonuçları açıklandı! Güz dönemi AÖF final sonuçları için itiraz süreci

Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden öğrenciler 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde final sınavlarına katılmıştı. Dört oturum halinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖF sınav sonuçları için bekleyiş başlarken, bu bekleyiş uzun sürmedi. Meraklı bekleyiş AÖF sınav sonuçlarının erişime açılması ile son buldu.

Öğrenciler final dönemi AÖF sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve öğrenci/e-devlet şifreleri ile giriş yapabiliyor ve sonuçları öğrenebiliyor.

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından itiraz süreci de başladı. Öğrenciler 3 işgünü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılacak.