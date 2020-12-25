AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Geçtiğimiz günlerde tamamlanan sınavların ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Güz dönemi sınavları 21 Aralık'ta tamamlanırken, AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı düşünülüyor. Sınav sonuçlarının ardından AÖF güz dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarını geçtiğimiz günlerde online ortamda gerçekleştirdi. 12 Aralık tarihinde başlayan sınavlar 21 Aralık'ta tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından eğitimine AÖF'de devam eden öğrenciler AÖF sınav sonuçları için bekliyor. AÖF sınav sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sınav sonuçları açıklaması
Üniversiteden yapılan AÖF sınav sonuçları açıklamasında, "Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Güz dönemi ara sınavlarının ardından güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak yapılacak.