AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Öğrenciler sınav sonuçlarını bekliyor
AÖF sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. AÖF final sınavları 21-22 Mayıs'ta gerçekleştirildi. AÖF sınav sonuçları açıklamasının sınavın ardından 15 gün içinde yapılması bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Final sınavlarına gören öğrenciler, bu sürecin ardından AÖF sınav sonuçları için beklemeye başladı. AÖF sınav sonuçları açıklaması henüz yapılmazken, sınav sonuçlarının 15 gün içinde yapılması bekleniyor.
Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarına, açıklandığı andan itibaren Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilecekler.
AÖF yaz okulu ne zaman?
AÖF sınav sonuçları açıklamasının ardından final sınavlarından başarısız sonuç alan adaylar AÖF yaz okulu sınavına girebilecek. AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.