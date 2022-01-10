AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları
AÖF sınav sonuçları için bekleyiş başladı. 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, AÖF final sınavı sonuçları için açıklamanın yapılmasını beklemeye başladı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Öğrenciler AÖF sınav sonuçları için beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan sınavların ardından en çok merak edilen konuların başında AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gelirken, henüz bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor. Güz döneminin final sınavları dönem ortalamalarının belirlenmesinde büyük önem taşırken, henüz Anadolu Üniversitesi'nden bu konuda bir açıklama yapılmadı.
Ancak geçmiş dönemlerin sınavlarına bakıldığında AÖF sınav sonuçlarının birkaç hafta içerisinde öğrencilere duyurulması bekleniyor. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
AÖF sınav takvimi
Bahar dönemi ara sınavları: 2-3 Nisan 2022
Bahar dönemi final sınavları: 21-22 Mayıs 2022
Yaz okulu sınavları: 6 Ağustos 2022