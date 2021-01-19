AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için bekleyiş başladı. AÖF sınavlarının 16,17, 18 Ocak tarihlerinde başlaması ile öğrencilerin bir kısmı sınavlarını tamamladı. Sınavlar 23, 24, 25 Ocak tarihlerinde devam edecek ancak ilk üç günde sınava giren öğrenciler şimdiden AÖF sınav sonuçları için beklemeye başladı.

AÖF sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı ancak yılın ilk sınavlarına bakıldığında AÖF sınav sonuçları sınavların tamamlanmasının ardından 4 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınav sonuçları için bu süreçte açıklamanın son sınav gününün ardından kısa sürede yapılacağı düşünülüyor.

AÖF final sınavlarında 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta yapılacak. Sınavda her ders için 30 soru olacak ve öğrencilere 40 dakika süre tanınacak.