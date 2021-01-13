AÖF sınav tarihleri açıklandı
AÖF sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AÖF sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler e-Kampüs sisteminden online olarak AÖF sınavlarına katılabilecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri konusunda açıklama yaptı. Ara sınavların ardından AÖF final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Ara sınavların ardından final sınavlarının da online olarak yapılacağı duyuruldu.
AÖF sınavları öncesinde öğrencilerin sınav giriş belgeleri AÖF internet sitesinden paylaşılacak. Öğrenciler online olarak yapılacak AÖF sınavlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Kampüs üzerinden sınavlara girebilecek.
AÖF sınav takvimi
Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021
Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021