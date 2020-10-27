AÖF sınav tarihleri öğrencilerle paylaşıldı

27 Ekim 2020

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce öğrencinin eğitimine devam ettiği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimini öğrencilerle paylaştı. AÖF sınav takvimi ile belirlenen sınav tarihlerine göre güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler dönemi 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak güz dönem sonu sınavı ile tamamlayacak.

İlk dönemin tamamlanmasının ardından eğitimde ikinci yarı yıl başlayacak. Bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ardından 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde ise final sınavları gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz dönem için eylül ayında gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarının ise belirlenen takvime göre 8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.