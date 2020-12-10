AÖF sınav tarihleri yaklaşıyor! AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Pandemi koşullarından dolayı güz dönemi AÖF sınavları çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek. Açıklanan AÖF sınav tarihlerine göre; öğrenciler güz dönemi vize sınavlarına 12-13-14 Aralık 2020 ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde girecekler.

AÖF sınav tarihlerine göre güz dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler AÖF sınavlarına Anadolu Üniversitesi'nin çevrimiçi sınav sistemi olan "esinav.anadolu.edu.tr" adresinden katılabilecekler. Öğrenciler, "aof.anadolu.edu.tr/ogrenci" adresinden sınav giriş bilgilerini öğrenebilecekler.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dönem sonu sınavıyla ilgili karar daha sonra alınacak. Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dahil olmak için internet bağlantısı olan bilgisayar veya tablet ya da cep telefonundan giriş yapılabilecek.

Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

Sınavda, çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacak.

2020-2021 AÖF sınav tarihleri açıklandı