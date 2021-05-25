AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavı tarihleri

Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden öğrenciler final sınavlarının heyecanını yaşıyor. Bahar döneminin tamamlanması anlamına gelen sınavlar ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sona erecek. Bu yıl pandemiden dolayı final sınavları da online olarak yapılacak ve öğrenciler belirlenen günlerde sınavlara girebilecek.

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavları 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29, 30, 31 Mayıs 2021, 4. ve 8. yarı yıl dersleri için ise 5, 6, 7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler sınavlara esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle giriş yapabilecek.