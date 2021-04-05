AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav takviminde açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler AÖF sınav tarihlerini araştırıyor. Bu yıl online olarak yapılacak AÖF dönem sınavları için belirlenen tarihler, üniversite tarafından sınav takviminde paylaşıldı. Bu takvime göre AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Paylaşılan takvime göre bahar dönemi AÖF sınavları 10-11-17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde online olarak yapılacak. Final sınavı ise 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dönem arasında ders seçimlerini yapan ve sınavlar için gerekli işlemleri tamamlayan öğrenciler AÖF sınavlarına girebilecekler.

Sınavlar bu yıl pandemi nedeniyle tıpkı güz döneminde olduğu gibi yine online olarak yapılacak. Bahar dönemi sınavlarının ardından yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.