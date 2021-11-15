AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), kayıt sürecinin ardından 18 Ekim'de online olarak eğitime başladı. Aradan geçen sürenin ardından ilk dönem AÖF sınavları yaklaşırken, öğrenciler merakla AÖF sınav tarihleri için beklemeye başladı. Üniversitenin akademik takvimine göre, AÖF sınav tarihleri ilk sınavlar için kasım ayının son haftasına, dönem sonu sınavlar için ise ocak ayının ilk haftası olarak belirlendi.

İşte AÖF sınav tarihleri:

2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

Üniversitelerin tamamı sınavların yüz yüze yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda AÖF öğrencilerinin sınavları da yüz yüze olacak. Öğrenciler sınavlara belirlenen tarihlerde sınav giriş belgelerinde yer alan merkezlerde girebilecek.

Sınavların ardından kısa sürede ise AÖF sınav sonuçları öğrencilerle paylaşılacak. Öğrenciler öğrenci numaraları ya da T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacakları aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.