AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF'den final sınavları açıklaması
AÖF sınavları konusunda beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi. Güz dönemi ara sınavlarının ardından final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. AÖF sınavları ara sınavlarda olduğu gibi yine online olarak gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri konusunda açıklama yaptı. Ara sınavların ardından AÖF final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Ara sınavların ardından final sınavlarının da online olarak yapılacağı duyuruldu.
AÖF sınavları öncesinde öğrencilerin sınav giriş belgeleri AÖF internet sitesinden paylaşılacak. Öğrenciler online olarak yapılacak AÖF sınavlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Kampüs üzerinden sınavlara girebilecek.
AÖF sınav takvimi
Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021
Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021