AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav tarihi yaklaşıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri konusunda açıklama yaptı. Ara sınavların ardından AÖF final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Ara sınavların ardından final sınavlarının da online olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF sınavları öncesinde öğrencilerin sınav giriş belgeleri AÖF internet sitesinden paylaşılacak. Öğrenciler online olarak yapılacak AÖF sınavlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Kampüs üzerinden sınavlara girebilecek.

AÖF sınav takvimi

Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021

Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021