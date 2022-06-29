AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor?
AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 27 Haziran'da başladı. Bu hafta içinde sürecek AÖF yaz okulu kayıt sürecinde adaylar işlemlerini Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu üzerinden gerçekleştirecek. Yaz okulunda öğrenciler üst ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri alabiliyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları tamamlanırken, sınav sonuçları öğrencilerle paylaşıldı. Sonuçların ardından öğrencilerin itiraz süreci başlarken, alt ya da üst yarıyıllardan ders almak isteyen öğrenciler AÖF yaz okulunda bu sınavlara katılabilecekler.
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 27 Haziran'da başlarken, öğrenciler 1 Temmuz saat 23.59'a kadar ders seçimlerini yapabilecekler. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek.
AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tek sınav üzerinden yapılacak yaz okulunun başarı notuna katkısı ise yüzde 100 olacak.
AÖF yaz okulu kayıt ücreti 250 lira, yabancı uyruklu öğrenciler için isebu ücret 500 TL olacak.