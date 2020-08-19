AÖF yaz okulu online mı olacak? AÖF yaz okulu sınav tarihi

19 Ağustos 2020

AÖF yaz okulu konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Yüz yüze yapılması planlanan AÖF yaz okulu pandemi şartlarının elvermemesi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.

Anadolü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine seslendi. Erdal paylaşımında, "Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum. — Fuat Erdal (@ProfFuatErdal) August 19, 2020

AÖF yaz okulu sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Daha önce yüz yüze yapılması planlanan sınavlar, pandemi şartlarından dolayı online olarak gerçekleştirilecek.

Kayıt tarihleri belli oldu

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Buna göre; internet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.