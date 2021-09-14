AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakütesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları konusunda yapılacak açıklamalar bekleniyor. Eksik derslerini tamamlamak isteyen ya da kaldığı derslerden dolayı sınıf tekrarı yapmak istemeyen öğrenciler, geçtiğimiz süreçte yapılan sınavlara katıldı. Sınavların ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçları konusunda bekleyen öğrenciler, sonuç açıklamalarına dair gelişmeleri takip ediyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

Henüz AÖF yaz okulu sınav sonuçları konusunda bir açıklama yapılmadı. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama da henüz gelmedi. Ancak kısa süre içerisinde konu hakkında gerekli açıklamanın yapılması bekleniyor.

Yaz okulunda geçme notu kaçtır?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları öncesinde öğrenciler sınav geçme notunu araştırıyor. Bu sınavlarda başarı notunun alt sınırı 35 olurken, bu not üzerinde puan alan öğrenciler sınavları geçiyor. Bu notun altında kalan öğrenciler ise harf notu olarak FF ile derecelendiriliyor ve ders tekrarı yapmaları gerekiyor.