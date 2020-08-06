AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu

06 Ağustos 2020

AÖF yaz okulu sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Bu yaz KPSS nedeniyle son yılında olan öğrenciler tarafından merak edilen yaz okulu sınav tarihleri kurumun internet sitesinden öğrencilerle paylaşıldı.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz." ifadelerine yer verildi.

AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı

Öğrencilerin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınav tarihi 5 Eylül 2020 olarak belirlendi. Pandemi şartlarının elvermesi halinde sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek. Diğer yandan koronavirüs nedeniyle yüz yüze sınavların yapılamaması halinde ise online sınav uygulaması da gündeme gelebilir.

Yaz okulu TBMM gündemine geldi

Temmuz ayında Açıköğretim Fakültesi yaz okulu uygulamasının kaldırılması gündeme gelmiş, ardından ise üniversite senato kararıyla yaz okulu açılmayacağını duyurmuştu.

Bu karara öğrenciler özellikle sosyal medyadan büyük tepki gösterirken, yaz okulu konusu TBMM gündemine de gelmişti. Gelen tepkiler üzerine Anadolu Üniversitesi yaz okulu açmama kararını gözden geçirerek, uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.