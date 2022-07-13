AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) çatısı altında devam eden öğrenciler AÖF yaz okulu sınavı için beklemeye başladı. Başvuru işlemleri 27 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan AÖF yaz okulu sınavına başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan öğrenciler katılabilecek.

13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak AÖF yaz okulu sınavı, öğrencilerin başarı notuna yüzde 100 etki edecek. AÖF yaz okulu sınavına girecek öğrencilere 20 soru sorulacak ve bu sorular için 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavından en az 35 alan öğrenciler, sınavı geçmiş kabul edilecek.

2019 yılından bu yana gerçekleştirilen AÖF yaz okulu uygulaması, öğrencilere eksik derslerini tamamlayabilme ve başarısız oldukları dersleri yeniden alabilme imkanı sağlıyor.