AÖF yaz okulu sınavı tek sınav mı?

24 Ağustos 2020

Anadolu Üniversitesi bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle AÖF yaz okulu programının online olarak uygulanacağı açıklandı. İlk olarak yaz okulu açmama kararı alan Anadolu Üniversitesi gelen tepkiler üzerine geri adım atarak yaz okulu uygulamasına devam kararı aldı. Bu süreçte yüz yüze yapılması planlanan yaz okulu uygulamasının ise pandemi nedeniyle online yapılmasına karar verildi.

AÖF yaz okulundan AÖF çatısı altında eğitimine devam tüm öğrenciler faydalanabilecek. Öğrenciler üst ya da alt yapıyıllarda almadıkları dersleri yaz okulunda alabilecek ancak burada 5 ders limiti uygulanacak. Yine yaz okulu döneminde harf notu FF, CD, DC ve DD olan dersler de AÖF yaz okulunda alınabilecek.

Yaz okulu sınavı tek sınav mı olacak?

Yaz okulu uygulaması online olarak gerçekleştirilecek. Bu nedenle öğrenciler tıpkı pandemi sürecinde olduğu gibi sınavlarını olacaklar. Dileyenler tek seferde tüm sınavları tamamlayabileceği gibi kimileri de belirlenen süre içinde sınavlarını tamamlayabilecek.

2020 AÖF yaz okulunda tek dersten sınava girecek öğrenciler 160 lira, iki dersten sınava girecek olanlar 175 lira, üç dersten sınava girecekler 190 lira, dört dersten sınava girecekler 205 lira, beş dersten sınava girecekler ise 220 lira ödeyecek.

Yaz okulu sınav tarihleri

Yaz okulu sınavları için öğrenciler 5 gün süre tanınacak. 5-9 Eylül 2020 tarihleri arasında öğrenciler sisteme giriş yaparak sınavlarını tamamlayabilecekler.