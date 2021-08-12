AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihleri

AÖF yaz okulu sınavları konusunda beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden geldi. Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerinin yaz okulu sınavlarına ilişkin tarihler paylaşıldı.

Geride kalan dönemde başarısız derslerini telafi etmek isteyen öğrenciler ve üstten alacakları dersleri yaz okulunda telafi etmek isteyen öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek AÖF yaz okulu sınavlarına katılabilecek.

AÖF yaz okulu sınavları öncesinde kayıt işlemleri 5-9 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte kayıt olmayan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarına katılamayacak ve dönem içinde bu dersleri yeniden almaları gerekecek.

Anadolu Üniversitesi'nin paylaştığı sınav takvimine göre AÖF yaz okulu sınavları 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak. Sınavın detayları ise ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinden adaylarla paylaşılacak.