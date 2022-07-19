AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? İşte 2022 AÖL sınav tarihleri

Eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) sürdüren öğrenciler merakla AÖL 3. dönem sınavı tarihinin açıklanmasını bekliyordu. AÖL sınav tarihi konusundaki detayları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesinden öğrencilerle paylaştı.

MEB'in paylaştığı takvime göre AÖL 3. dönem sınavı 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler AÖL 3. dönem sınavına 20 Temmuz 2022 saat 09.30'dan 29 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar katılabilecek.

AÖL 3. dönem sınavı tarihinin yanı sıra sınavın online mkı yoksa yüz yüze mi yapılacağı da merak edilenler arasındaydı. MEB, sınavın online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sınavlar nasıl olacak?

Öğrenciler belirlenen tarihler arasında seçmiş oldukları derslerin sınavlarına katılabilecekler. Bir dersin sınavını tamamlayan öğrenci, diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda olmayacak ve belirlenen süre içerisinde istediği anda diğer sınavlara girebilecek.

İnternet erişimi olmayan öğrenciler ise İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunarak sınavlara katılım sağlayabilecek.

Yine engelli öğrenciler de İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarından talepte bulunabilecek.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

Cezaevi öğrencilerinin kayıt yenilemeleri merkezimiz tarafından engellenmiştir. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra cezaevinden, tahliye, denetimli serbestlik veya hastalık izni sebebi ile dışarı çıkarak 2021-3. Dönem Online(Çevrim içi) sınavına katılmak isteyen öğrencilerin, gerekli belgelerini tamamlayarak Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla merkezimize başvurmaları halinde kayıtları yenilenerek online( çevrim içi) sınava katılmaları sağlanacaktır.

Kayıt yenileme için son gün

AÖL kayıt yenileme işlemleri 18 Temmuz 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecek. AÖL 3 dönem kaydını sadece 19.07.2005 tarihi dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler yapabilecek. Kayıt yenileme sürecinde ders seçimleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak atanacak.