AÖL kayıt yenileme süreci başladı

AÖL kayıt işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Sistemde eğitim durumu pasif olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapabiliyor. 22 Ocak'ta başlayan AÖL kayıt yenileme sürecinde öğrenciler işlemlerini 15 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapacak adaylar öncelikle kayıt yenileme ücretini ödeyecek. Ücretin ödenmesinin ardından öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenileme işlemlerini yapabilecekler. Bu süreçte öğrencilik durumu aktif hale gelen öğrenciler sisteme girerek ders seçimlerini gerçekleştirebilirler.

Kimler AÖL'ye kayıt olabilir?

İlköğretim/Ortaokul, Ortaöğretim, bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerden 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar, yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile Türkiye'de alanlı sistem kalktı) başvurabilir.