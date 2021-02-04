AÖL kayıt yenileme süreci devam ediyor

AÖL kayıt yenileme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmış ve bu takvime göre AÖL kayıt yenileme başvuruları 22 Ocak'ta başlamıştı. Kayıt süreci devam ederken, öğrenciler bu sürecin ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyor. Öğrenciler 15 Şubat'a kadar AÖL kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/1. Dönem sınavı (çevrimiçi) ile 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/2. Dönem sınavı (çevrimiçi) arasındaki sürenin; 2020/2. Dönem yeni (ilk) kayıtları almak için çok kısıtlı olmasından nedeniyle (2020/2. Dönemde alınması gereken yeni (ilk) kayıtlar) 2020/1. Dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri açılmayacaktır.

25 Mart sınavı için açılacak olan 2020/2. Dönemde sadece kayıt yenileme işlemi yapılacaktır. İlk (yeni) kayıt alınmayacaktır.

Öğrencilerin mağdur olmaması için 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ocak ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında tekrar açılacaktır.

Daha önce 2020/1. Dönem için kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinde "Aktif" olan öğrenciler tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklardır. Bu öğrenciler isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrenciler bu tarihler arasında kayıt olmaları gerekmektedir. 1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.