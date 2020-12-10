AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu

Eğitimine Açıköğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden öğrenciler 2. dönem öncesinde AÖL kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Bu yılın başında duyurulan takvime göre, AÖL kayıt yenileme tarihleri 4 Ocak 2021 itibariyle başlayacak ve 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

Öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemleri için katılım ücretlerini ödeyecekler. Ardından ise Halk Eğitimi Merkezleri ya da Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine giderek müracaatta bulunacaklar ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacaklar. Bu işlemlerin ardından öğrencilik durumu aktif hale gelenler ders seçme işlemlerini tamamlayabilecekler.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.