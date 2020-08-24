AÖL kayıt yenileme ve online ödeme nasıl yapılır?

24 Ağustos 2020

Eğitimine Açıköğretim Lisesi'nden devam eden öğrencilerin beklediği AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemlerine 9 Ekim 2020 tarihine kadar devam edebilecekler.

AÖL kayıt yenileme tarihleri

2020-21 AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos 2020 tarihinde başladı. Adaylar kayıt yenileme işlemlerini 9 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecekler.

AÖL kayıt yenileme online ödeme nasıl yapılıyor?

Açık lise kayıt yenileme sürecinin en önemli adımlarından biri de katılım ücretinin ödenmesidir. AÖL kayıt yenileme online ödeme ücreti 35 TL'dir. Öğrenciler AÖL kayıt yenileme ödemelerini TC kimlik numarası beyan ederek Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank şubelerinden gerçekleştirebilecek.

Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirme

Kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öğrenciler mesai saatinin bitmesini bekleyecek ve ardından kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Öğrencilik durumu sistemde silik görünen öğrenciler, Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklar.

MEB'den Açıköğretim Lisesi açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1'inci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmalarının sağlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilecek. Öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak, bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır. 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı."