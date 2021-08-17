AÖL online sınav girişi nasıl yapılır? AÖK sınav girişi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav süreci 16 Ağustos'ta başladı. 20 Ağustos'ta tamamlanacak AÖL ek sınav sürecinde henüz sınavlara katılmayan adaylar, AÖL online sınav girişi nasıl yapılır, sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınavlara katılabiliyor.

Öğrenciler AÖK sınav girişini T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile yapabiliyor. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.