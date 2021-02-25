AÖL online sınav girişi nasıl yapılır?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 1. dönem yapılamayan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ertelenmiş ve ardından Milli Eğitim Bakanlığı 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihlerinde sınavların yapılacağını açıklamıştı. 1. dönem AÖL sınavları 25 Şubat itibariyle başladı. Bu süreçte her bir ders için 20 soruluk ayrı sınavlar yapılacak ve öğrencilere 25 dakika süre tanınacak. Öğrenciler AÖL online sınav uygulamasında cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacak.

AÖL online sınav girişi AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden oluşan testleri belirtilen tarihlerde cevaplayabilecekler.

AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak AÖL online sınavları için öğrenciler sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yapacak. Tüm derslerin sınavlarını tamamlayan gençler sınav tarihlerinin sona kadar sisteme giremeyecek.

Sınavlarda öğrencilere çoktan seçmeli, dört seçenekli testler uygulanacak. Seçilen sınava 'Sınava Başla' butonuna tıklayarak başlanacak ve her sorunun ardından 'Kaydet ve İlerle' butonuna tıklayarak ilerleyecekler ve sınav sonunda 'Sınavı Bitir' butonu ile sınavlarını tamamlayacaklar.

Sınav sürecinin ardından AÖL sınav sonuçları da AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden paylaşılacak.