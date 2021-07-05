AÖL online sınav girişi nasıl yapılır?

AÖL online sınav süreci başladı. Bu yıl önceki sınavlarda olduğu gibi 3. dönem AÖL sınavları da online olarak yapılıyor. 3 Temmuz'da başlayan AÖL online sınav günleri 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Öğrenciler saat 23.59'a kadar sınavlara katılabilecek.

5 gün boyunca devam edecek AÖL online sınavlarında öğrencilere her bir ders için 20 soru sorulacak ve sınavlar test olarak yapılacak. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilen AÖL sınavlarına öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecek ve tüm sınavlarını tamamlayan öğrenciler sınav dönemi boyunca sisteme giriş yapamayacak.

AÖL online sınav girişi için gerekli olan şifresini unutan öğrenciler "Şifremi Unuttum" seçeneğinden ya da MEBİM (444 0 632) danışma hattından şifre yenileme işlemlerini yapabilecek ve edindikleri şifreler ile sınavlara katılabilecekler.

Her sınavda 20 soru sorulan öğrencilere 25 dakika süre tanınacak ve öğrenciler bu süreçte en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler.