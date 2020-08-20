AÖL sınav sonuçları açıklandı

20 Ağustos 2020

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. 17 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen sonuçları gecikmeli olarak öğrencilerle paylaşıldı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yeni kayıt dönemini beklemeye başladı. Öğrenciler, AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

AÖL sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.

İtiraz süreci başlıyor

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl, 8 dönemdir ancak 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirerek bu süreci 2,5 yılda tamamlayabilmektedir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,

– Toplam kredisinin asgari 192 olması,

– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.