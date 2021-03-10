AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler AÖL sınav sonuçları konusunda yapılacak açıklamaları bekliyor. Online olarak gerçekleştirilen sınav sonrasında öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. AÖL sınav sonuçları konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı düşünülüyor.

Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

MEB'den sınav itirazı açıklaması

Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.