AÖL sınav sonuçları açıklandı! Sıra 3. dönem sınavlarında

Açık Öğretim Kurulu 2. dönem AÖL sınav sonuçları konusunda beklenen açıklamayı yaptı ve sınav sonuçlarını öğrencilerin erişimine açtı. Çeşitli nedenlerle lise eğitimini dışarıdan tamamlamak isteyen öğrenciler AÖL sınav sonuçları açıklamasının ardından MEB'in sonuç sistemine akın etti. AÖL sınav sonuçları T.C.. Kimlik Numarası veya öğrenci numarası ile sisteme giriş yapılarak öğrenilebiliyor.

AÖL sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. Burada ekranın sağ tarafında yer alan alandaki "Güvenlik Kodu", "T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası" ile "Şifre" alanları doldurularak sınav sonuçlarına erişilebiliyor.

3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni yılda açıklanan sınav takvimine göre AÖL 3. dönem sınavları Temmuz 2021'de yapılacak.