17 Ağustos 2020

Açık lisede eğitimine devam eden öğrenciler 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖL sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavın ardından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrencilere duyurdu.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 Pazartesi tarihinde açıklanacak. AÖL sınav sonuç bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal internet sitesinden adaylara duyurulacak.

İtiraz süreci 5 gün

Açık lise sınav sonuçlarının ardından sınava itiraz süreci başlayacak. Adaylar AÖL sınav sonuçları itirazlarını 18 Ağustos tarihinden itibaren 5 gün içinde yapabilecek.

İtirazda bulunabilmek için MEB "Kurumsal Tahsilat Programı" veya interaktif bankacılık aracılığıyla 20 TL(KDV Dahil) itiraz ücretini T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden herhangi birine yatırdıktan sonra, öğrencinin T.C kimlik numarası ve nüfus cüzdanının seri numarası ile birlikte http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx itiraz modülü üzerinden yapılabilecektir.

Dilekçe, MEBİM "Alo 147", BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıca itiraz sürecinin ardından AÖL sınav sonuçları için yapılacak itirazlar kabul edilemeyecektir.