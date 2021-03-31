AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık öğretim lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler geçtiğimiz günlerde 2. dönem sınavlarına girdi. 29 Mart 2021 saat 23.59'da tamamlanan sınav sürecinin ardından binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçları için beklemeye başladı.

Yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği sınava dair henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi ancak önümüzdeki günlerce AÖL sınav sonuçlarının öğrencilerle paylaşılacağı düşünülüyor.

Ertelenen ve ardından 1 Mart 2021 tarihinde tamamlanan 1. dönem AÖL sınavları sonrasında sınav sonuçları 10 Mart 2021 tarihinde adaylarla paylaşılmıştı. Bu sınavların ardından da benzer bir sürecin yaşanacağı düşünülüyor.

AÖL sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren http://aol.meb.gov.tr/ internet adresinden görüntülenebilecek.