AÖL sınav tarihleri açıklandı! İşte AÖL sınav takvimi
AÖL sınav tarihleri için bekleyiş sona erdi. Lise eğitimine dışarıdan devam edenler bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL sınav tarihleri konusunda yapacağı açıklamaları bekliyordu. AÖL sınav takvimini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Buna göre AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta, 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak.
Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihleri konusunda yapılacak açıklamaları merakla bekliyordu. Pandemi tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavları için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile AÖL sınav takvimini açıkladı. Selçuk paylaşımında, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2'nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” ifadelerini kullandı.
AÖL sınavları online yapılacak
AÖL sınav tarihleri belli olurken, öğrenciler online olarak sınava katılacak. AÖL sınavları Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.
Öte yandan AÖL kayıt yenileme tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.