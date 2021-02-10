AÖL sınav tarihleri belli oldu? 1. dönem AÖL sınavları ne zaman?

Örgün öğretim yerine eğitimine açıköğretimde devam eden lise öğrencileri pandemi nedeniyle ertelenen AÖL sınav tarihleri araştırıyor. AÖL sınav tarihleri konusunda beklenen açıklamayı geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, ilk dönem ve ikinci dönem AÖL sınav tarihlerini öğrencilerle paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2'nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” ifadelerini kullandı. Böylece AÖL sınav tarihlerine dair soru işaretleri de son bulmuş oldu.

AÖL sınav tarihlerinde öğrenciler sınavlara online olarak katılacaklar. Sınavlar Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçlar da öğrencilerle yine bu platform üzerinden paylaşılacak.