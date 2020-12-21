AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık öğretim lisesi (AÖL) sınavları konusunda bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada AÖL sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Buna göre 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması gereken AÖL sınavları, ileri bir tarihe ertelendi. AÖL sınavları konusundaki karar COVID-19 tedbirlerine uygun olarak alındı.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sınavlar nasıl yapılıyor?

AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir. Bu sınavlarda 4 seçenekli 20 soru adaylara sorulmaktadır. Her soru için 5 puan değer belirlenirken, yanlışlar doğruyu götürmemektedir. AÖL sınavlarının değerlendirilmesi ise Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılmaktadır.