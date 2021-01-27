AÖL sınavları ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı
AÖL sınav tarihleri belirlendi. COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenen AÖL sınavları konusunda açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında 1. dönem AÖL sınavlarının 25 Şubat 2021 tarihinde yapılacağını söyledi. Bu yılın 2. dönem AÖL sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihleri konusunda yapılacak açıklamaları merakla bekliyordu. Pandemi tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavları için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile AÖL sınav takvimini açıkladı. Selçuk paylaşımında, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2'nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” ifadelerini kullandı.
AÖL sınavları online yapılacak
AÖL sınav tarihleri belli olurken, öğrenciler online olarak sınava katılacak. AÖL sınavları Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.
Öte yandan AÖL kayıt yenileme tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.