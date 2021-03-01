AÖL sınavları ne zaman bitiyor? AÖL sınav tarihleri

2020-2021 eğitim-öğretim yılına AÖL'de devam edenler sınav heyencanı yaşıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen AÖL sınavları için 25 Şubat'ta başlayan süreç bugün sona eriyor. Saat 23.59'a kadar devam edecek AÖL sınavlarına henüz sınavlara girmeyen öğrenciler AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden girebiliyor.

Sınavlarını tamalayan öğrenciler, belirlenen sınav tarihlerinde yeniden sisteme giremezken, AÖL sınav sonuçları da bu sürecin ardından yine AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşılacak.

AÖL sınavlarında adaylara çoktan seçmeli 4 seçenekli, 20 sorudan oluşan testler uygulanacak ve her sınav için öğrencilere 25 dakika süre tanınacak. "Sınava Başla" butonu ile başlayacak sınavlar "Sınaı Bitir" butonu ile sona erecek. Belirlenen sürede tamamlanamayan sınav ise 25 dakikanın sonunda otomatik olarak sona erecek.