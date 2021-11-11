AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 1. dönem AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, AÖL sınavlarının 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları öncesinde öğrenciler 1. dönem AÖL sınav giriş belgelerine 1 Aralık 2021 tarihinde erişebilecek.

AÖL mezuniyet şartları

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.