AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2. dönem AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri bu yılın sınav tarihlerini merak ediyor. İlk dönemde COVID-19 pandemisi nedeniyle sınavlar yapılamamış, ardından 1. dönem ve 2. dönem AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklanmıştı. 1. dönem AÖL sınavları 25 Şubat'ta tarihinde yapılan sınavların ardından 2. dönem AÖL sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

AÖL online sınavları nasıl yapılacak?

AÖL sınavları pandemi nedeniyle bu yıl online olarak yapılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.