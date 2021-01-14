AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle uygulamaya konulan tedbirler ile birlikte AÖL sınavları konusunda erteleme kararı verildi. Bu gelişmenin ardından öğrenciler AÖL sınav tarihleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaları bekliyor.

Şu ana kadar Bakanlıktan AÖL sınav tarihleri konusunda bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı toplantının ardından AÖL sınavları konusunda bir karar verilmesi bekleniyor.

MEB'den AÖL kayıt yenileme açıklaması

AÖL kayıt yenileme konusunda bir açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanlığı kayıt yenileme işlemlerinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!" ifadelerine yer verildi.