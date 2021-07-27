AÖL telafi sınavı girişi nasıl yapılır? AÖL online sınav girişi

2 gün sürecek AÖL telafi sınavı süreci bugün başlıyor. 27-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak AÖL telafi sınavı, online olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler AÖL telafi sınavına AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden giriş yapabilecek.

Öğrenciler AÖL telafi sınavına 27 Temmuz Salı günü saat 09.30'dan 28 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar katılabilecek. Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online giriş yapacak öğrenciler sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile işlemlerini yapabilecek.